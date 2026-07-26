Barcola Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Bradley Barcola refuse de prolonger, le PSG fixe un prix XXL

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 juillet 2026

Bradley Barcola aurait décidé de ne pas étendre son contrat à Paris. Le PSG est donc prévenu et aurait fixé un prix XXL pour céder son attaquant.

Il fallait s’y attendre. Après un an et demi dans l’ombre de Khvicha KvaratskheliaOusmane Dembélé et Désiré DouéBradley Barcola aurait décidé de passer à autre chose. En tout cas, l’ancien lyonnais a, selon L’ÉquipeRMC ou encore Fabrizio Romano, refusé de prolonger son contrat qui prend fin en 2028. De quoi ouvrir le champ des possibles sur le mercato.

Quel prix pour Bradley Barcola ?

Bradley Barcola va se réunir avec ses agents pour évoquer son avenir

Les clubs intéressés : Liverpool, le FC Bayern, Arsenal et Chelsea. Pour ce qui est des Blues, Bradley Barcola aurait déjà dit non, nous explique Djamel. Foot Mercato croit savoir, de son coté, que la préférence du joueur va à Liverpool. Néanmoins, pour valider un tel transfert, il va falloir contenter le PSG. Et à ce sujet, les sources ne sont pas toutes d’accord.

En effet, d’après L’Équipe, le PSG attend 120 millions d’euros, tandis que Ben Jacobs annonce la somme de 170 millions d’euros. Le club de la capitale se baserait, selon lui, sur les prix pratiqués en Premier League avec, notamment, un Morgan Rogers qui a signé à Chelsea pour 138 millions d’euros.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 juillet 2026

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