Bradley Barcola remercie Luis Enrique pour sa confiance

Bradley Barcola a rejoint le PSG l’été dernier. L’ancien Lyonnais, après des débuts poussifs, a explosé ces derniers mois. Il est l’une des révélations de la saison parisienne.

En fin de mercato estival 2023, Bradley Barcola a rejoint le PSG en provenance de Lyon contre la somme de 50 millions d’euros. Un choix qui a beaucoup surpris. En effet, de nombreux observateurs ne comprenaient pas que le milieu offensif (21 ans), qui n’avait alors que six mois de haut niveau dans les jambes, décide de rejoindre le PSG alors qu’il n’était pas sûr d’avoir un temps de jeu régulier à Paris, ce qu’il aurait eu dans son club formateur. Mais pratiquement un an après ce choix, il ne regrette pas un instant d’avoir rejoint le club de la capitale. Après des débuts poussifs, il est devenu l’un des cadres de Luis Enrique et a même été convoqué pour la première fois avec l’équipe de France pour participer à l’Euro 2024. Bradley Barcola est très certainement la révélation de la saison du côté du PSG. Dans une interview accordée à Tout Le Sport, il a fait le bilan de sa première saison au PSG.

Titulaire au PSG et convoqué pour l’Euro

« Est-ce que j’aurais imaginé ça ? Franchement, pas du tout. En arrivant, je savais que cela allait être compliqué. Je savais que j’allais devoir me battre pour avoir une place. J’ai eu cette place, je me suis beaucoup battu. J’arrive à décrocher un ticket pour l’Euro. Au final, pour moi, c’était une bonne année. »

Les critiques ?

« Honnêtement, ça ne peut que faire grandir. Quand on tombe sur toi comme ça, ça ne peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau (rire !) comme j’ai pu l’entendre, de montrer que tu es un bon joueur, que tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que tu veux. Voilà, je n’ai pas douté dans ces moments-là. Même dans ces moments-là où on a voulu m’enterrer, j’ai toujours continué à croire en moi. »

A voir aussi : Edouard Cissé bluffé par les saisons de Barcola et Vitinha

La confiance de Luis Enrique à son égard

« C’est vraiment ce qui te donne encore plus envie de te battre. C’est quand le coach te montre qu’il compte vraiment sur toi, même dans les moments difficiles, où tu es moins bon. Je le remercie vraiment mille fois pour ça. »

Kylian Mbappé

« Il fait partie des plus grands joueurs du monde. Il m’a beaucoup beaucoup aidé, que ce soit sûr ou en dehors du terrain. Il m’a donné beaucoup de conseils. Cette saison avec lui, c’était vraiment bien. »

L’Euro 2024

« Je l’aborde avec beaucoup de fierté. Comme d’habitude, on va se battre pour jouer, pour gagner et aller le plus loin possible dans cette compétition. On va de donner à 100% et on va voir comment cela va se passer. C’est vrai que l’on m’appelle Monsieur Barcola depuis ma convocation ? Non (rire!). Non, quand même pas. On me charrie beaucoup avec ça, mais non, quand même pas. »

Les Jeux Olympiques

« Thierry Henry m’a appelé ? Non, il ne m’a pas appelé. Une envie de participer aux Jeux Olympiques ? Il y a toujours une envie. C’est une compétition que tu ne peux pas jouer tous les deux ans ou quoi. C’est vraiment une compétition exceptionnelle, en plus c’est à Paris. Donc oui. »

La finale de Coupe de France

« Déjà commencé à se titiller avec les anciens coéquipiers ? Non, pas du tout. C’est vrai que ça va être un match spécial. Face à son ancien club, là-bas où j’ai grandi et tout fait. Ça va être spécial. Des joueurs que vous craignez ? Non, je ne crains personne (rire !). Même pas Lacazette ? Le général, on va le tenir. Ça va être un bon match, un très bon match. Pas de cadeaux pour les anciens copains. Non, zéro cadeau. »