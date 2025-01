Bradley Barcola revient sur sa méforme avec le PSG

Buteur et passeur décisif lors de la victoire du PSG, Bradley Barcola a mis fin à une disette de dix matches. À l’issue de la victoire parisienne, l’attaquant est revenu sur sa méforme actuelle.

Titulaire ce mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France, Bradley Barcola a marqué et délivré une passe décisive. Un soulagement pour l’international français, qui n’avait plus été décisif avec le PSG depuis la rencontre contre Angers le 9 novembre dernier (doublé), soit dix matches de suite. Présent en zone mixte, l’ancien lyonnais est revenu sur sa période difficile.

« Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut être pas bien. Il n’y a pas que le foot dans la vie. C’est sûr que je traverse des moments plus difficiles que d’autres. Mais j’essaye de me remettre à fond dedans, de penser à 100% au football et de me donner à fond pour retrouver ce niveau-là », lance le numéro 29 du PSG devant les journalistes dans des propos relayés par RMC Sport.