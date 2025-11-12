Bradley Barcola titulaire avec la France contre l’Ukraine ?

Demain soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Ukraine lors des qualifications à la Coupe du monde 2026. Bradley Barcola devrait être le seul joueur du PSG titulaire chez les Bleus.

L’équipe de France peut valider sa qualification à la Coupe du monde 2026 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Ukraine d’Illia Zabarnyi. Pour ce rassemblement, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG. Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Pour la rencontre contre les Ukrainiens, le sélectionneur de l’équipe de France ne devrait titulariser qu’un seul joueur du PSG.

Aligné dans le couloir gauche de l’attaque

Selon les informations de L’Equipe, Bradley Barcola devrait commencer la rencontre dans le couloir gauche de l’attaque des Bleus. Le numéro 29 du PSG accompagnerait Michael Olise dans le couloir droit, Rayan Cherki en numéro 10 et Kylian Mbappé en attaquant de pointe. Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait préférer N’Golo Kanté et Manu Koné à Warren Zaïre-Emery. La défense devrait être composée de Jules Koundé, Willian Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne. Enfin, dans les buts, c’est Mike Maignan qui devrait être aligné. Si la France se qualifie demain soir, Lucas Chevalier pourrait connaître sa première sélection contre l’Azerbaïdjan dimanche, selon certaines rumeurs.