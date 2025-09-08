Bradley Barcola
Bradley Barcola titulaire pour France / Islande ?

Ce mardi (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte l’Islande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Et Bradley Barcola pourrait enchaîner.

Après sa victoire face à l’Ukraine (0-2) pour débuter sa campagne des qualifications à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera son deuxième match ce mardi soir au Parc des Princes face à l’Islande (20h45 sur TF1). Et après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les choix de Didier Deschamps seront scrutés de près.

Vers un 4-4-2 face à l’Islande

Et selon les informations de L’Equipe et RMC Sport, les Bleus devraient s’organiser en 4-4-2 pour cette rencontre. En défense, Théo Hernandez devrait prendre la place de Lucas Digne dans le couloir gauche. Jules Koundé, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano sont pressentis pour enchaîner une deuxième titularisation de suite. Dans l’entrejeu, le double pivot Aurélien Tchouaméni et Manu Koné devrait être reconduit. Enfin, en attaque, Michael Olise, Bradley Barcola, Marcus Thuram et Kylian Mbappé devraient animer l’attaque des Bleus. L’attaquant parisien devrait donc enchaîner une deuxième titularisation de suite, lui qui avait disputé 76 minutes face à l’Ukraine vendredi dernier.

  • Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Olise, Tchouaméni, Koné, Barcola – Mbappé (c), Thuram.
