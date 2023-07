Bradley Barcola, une des priorités de Luis Enrique ?

Cet été, le PSG compte notamment renforcer son secteur offensif. Et Luis Enrique aimerait recruter un jeune milieu offensif de Lyon, Bradley Barcola.

Le PSG s’est montré actif cette semaine avec l’officialisation du départ de Christophe Galtier, l’annonce de son remplaçant en la personne de Luis Enrique mais également avec les annonces officielles des arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Ce samedi pourrait être encore un jour d’annonce pour les Rouge & Bleu. Même si plusieurs semblent ficeler, le club de la capitale continue de chercher à renforcer son équipe. Pour le secteur offensif, même si Bernardo Silva reste la cible numéro 1 au poste d’ailier, les dirigeants parisiens sont toujours à la recherche de jeune pépite qui pourrait poursuivre leur progression au sein du champion de France.

Lyon n’est pas vendeur mais…

C’est le cas de Bradley Barcola. Formé à Lyon, il a réalisé une très belle deuxième partie de saison avec cinq buts et huit passes décisives (dont 6 entre la 34e la 27e journée avec un triplé d’offrande contre Montpellier) en 26 rencontres de Ligue 1. Sélectionné avec l’équipe de France pour participer à l’Euro U21, il a encore brillé. Des performances qui ont attisé les convoitises, notamment celle du PSG. Lyon, avec qui le joueur est lié jusqu’en juin 2026, ne serait pas vendeur mais si une grosse arrivait sur le bureau des dirigeants rhodaniens, cela pourrait changer. Selon les informations de Sport, Bradley Barcola serait l’une des priorités de Luis Enrique pour renforcer son attaque. Le joueur formé à Lyon a impressionné le nouveau coach du PSG par sa vitesse, sa verticalité, son électricité et sa bonne prise de décision dans le camp adverse. Le quotidien sportif catalan explique que Lyon n’est pas vendeur mais si le PSG devait faire une offre, celle-ci devrait osciller entre 40 et 50 millions d’euros.