Bradley Barcola, une solution supplémentaire au poste de numéro 9

Titularisé au poste de numéro 9, Bradley Barcola a été le danger numéro un du PSG face au Havre (0-1) ce samedi en Ligue 1. Une solution supplémentaire pour Luis Enrique à ce poste.

Face au Havre, le PSG a pu compter sur son meilleur buteur en championnat pour ramener les trois points et prendre ses distances sur le RC Lens en tête du classement. Déjà buteur le week-end dernier contre le FC Metz (3-0), Bradley Barcola a inscrit son neuvième but en Ligue 1 cette saison, d’une tête sur un centre bien travaillé de Lee Kang-In. En l’absence d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique a décidé de titulariser le numéro 29 parisien à ce poste spécial de numéro 9 dans son système de jeu.

Neuf buts en Ligue 1 pour Barcola

Et l’expérience pourrait être renouvelée comme l’a indiqué le coach parisien après la rencontre. « C’est une nouvelle position pour lui. Il a fait un très bon match, il a marqué, a été très mobile… Il en fait en sorte qu’on peut le revoir en tant que numéro 9 à l’avenir », a déclare Luis Enrique. De son côté, le principal concerné a aussi été questionné sur ce nouveau positionnement sur le terrain. « Ce que demande le coach à ce poste de numéro 9 ? De partir dans le dos des défenseurs, d’essayer de décrocher même si ce n’est pas mon jeu, d’être efficace. Je suis content aujourd’hui, j’ai marqué, j’aurais pu en mettre un deuxième, mais je suis content. Beaucoup de possibilités pour moi, que ce soit à gauche, à droite ou au centre ? Oui, je peux jouer sur tout le front de l’attaque et c’est une bonne chose pour l’équipe. »

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant de 23 ans évolue à ce poste. L’expérience n’avait pas été concluante la saison passée lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal (2-1, 7 mai 2025). Cette saison, l’ancien Lyonnais a évolué par séquence en numéro 9 comme lors du match face à l’AJ Auxerre où il avait inscrit le but de la victoire en fin de rencontre (0-1, le 23 janvier), comme le rappelle L’Equipe. Ce positionnement peut être contre-productif pour un joueur de profondeur comme l’ont montré ses premières minutes au Stade Océane ce samedi. Mais une fois son but inscrit de la tête, l’attaquant du PSG a été un véritable danger pour la défense du HAC à l’image de ses deux passes pour Lee Kang-In et Nuno Mendes qui auraient pu permettre aux Rouge & Bleu de prendre le large dans cette rencontre. « De nouveau en jambes après son coup de moins bien, Barcola s’est aussi distingué par des séquences de pressing poussé, venant récupérer dans son camp jusque dans le temps additionnel (90e+3). Ça ne fait pas oublier qu’il n’a pas forcément la panoplie du poste et qu’il devra plus exister face à des blocs bas et dans les gros matches. Mais c’est suffisant pour ouvrir le débat », rapporte le quotidien sportif.