Bradley Barcola va se réunir avec ses agents pour évoquer son avenir

L’avenir de Bradley Barcola sera l’un des sujets qui va animer le mercato estival du PSG. L’attaquant doit se réunir avec ses agents pour évoquer son futur.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola est en pleine réflexion sur son avenir. En négociation depuis plusieurs mois avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, il n’a pas encore trouvé d’accord dans ce sens. En parallèle, l’international français attise les convoitises de nombreux clubs dont Arsenal et Liverpool. Si le PSG aimerait le prolonger et le conserver, il ne s’opposera pas à un départ si Bradley Barcola demande à partir. Dans sa dernière vidéo Youtube, Fabrizio Romano fait un point sur le dossier de l’ancien Lyonnais.

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Arsenal ne serait plus dans la course

Selon les informations du spécialiste du mercato, le numéro 29 du PSG devrait tenir une réunion avec ses agents la semaine prochaine pour évoquer son avenir. Fabrizio Romano indique qu’actuellement, aucune négociation est en cours entre le PSG et Bradley Barcola pour une prolongation. Selon certaines rumeurs, le PSG avait décidé d’attendre la fin de la Coupe du monde pour vraiment lancer son mercato et reprendre les négociations en ce qui concerne les prolongations de contrat. Le journaliste avance que la porte d’un départ n’est pas totalement fermée mais qu’il faudra débourser une très grosse somme pour pouvoir se l’offrir. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Liverpool est toujours à l’affût dans ce dossier alors qu’Arsenal ne serait plus intéressé, sa cible prioritaire étant Morgan Rogers. Les Gunners ont lancé les discussions avec Aston Villa pour tenter de trouver un accord pour un transfert de l’international anglais.