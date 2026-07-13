Bradley Barcola veut attendre la fin du Mondial pour discuter de son avenir

Bradley Barcola sera l’un des dossiers qui va animer le mercato du PSG. Concentré sur la Coupe du monde, il ne compte pas discuter de son avenir avant la fin du Mondial.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola était en discussions depuis plusieurs mois avec ses dirigeants pour une possible prolongation de contrat. Mais il attise aussi les convoitises de plusieurs clubs européens, dont Liverpool ou Arsenal. Du côté du PSG, on aimerait le conserver et on n’ouvrira la porte à un éventuel départ uniquement si l’international français demande à partir. Actuellement présent à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola ne veut pas entendre parler de son avenir.

À lire aussi : Bradley Barcola évoque son avenir au PSG

Il n’a pas fait de demande de départ

Selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, il n’y aura pas de discussions autour de l’avenir de l’ancien lyonnais tant qu’il sera encore présent en Coupe du monde. C’est une demande de Bradley Barcola, assure Olivier Tallaron. Ce dernier indique que le numéro 29 du PSG n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Du côté des dirigeants parisiens, on explique que l’ancien Lyonnais va rester à 100% cet été. Olivier Talaron évoque également le dossier Yan Diomande. Il confirme que l’international ivoirien a trouvé un accord avec le PSG pour son futur contrat. Le journaliste avance que dans ce dossier, le PSG veut faire preuve de patience. Les discussions avec Leipzig sont permanentes et sont dans un process de timing normal, conclut Olivier Tallaron.