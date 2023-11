Convoqué pour la première fois en Bleus, Warren Zaïre-Emery devrait connaître sa première sélection contre Gibraltar. Daniel Bravo est très confiant pour l’avenir du titi du PSG.

Warren Zaïre-Emery s’offre record de précocité sur record de précocité. Déjà plus jeunes joueurs du PSG en Ligue 1, Coupe de France et en Ligue des Champions, il a aussi le plus jeune meilleur buteur des Rouge & Bleu en championnat. Demain soir, il devrait devenir le plus jeune joueur depuis 1945 à jouer pour l’équipe de France, étant annoncé titulaire. Daniel Bravo figure dans le top 10 des plus jeunes joueurs à jouer avec les Bleus depuis 1945. L’ancien joueur du PSG estime que le titi est un joueur rare.

« Il franchit les paliers à la vitesse grand V »

« Je suis admiratif. Je l’ai commenté en Coupe de France la saison dernière à Châteauroux. Avec Christophe (Josse), on s’était emballés. Il paraissait avoir l’assurance d’un vieux briscard. Ma première image de lui est, donc, celle d’un gamin sachant se positionner avec justesse. À l’aise techniquement. Il percute à bon escient ou, au contraire, temporise quand il convient, louange l’ancien du PSG pour Le Parisien. Derrière, il a su confirmer ce talent pur servi par une grande intelligence de jeu. Warren est un joueur rare. Il franchit les paliers à la vitesse grand V. Didier (Deschamps) ne s’est pas trompé. Il n’appelle jamais quelqu’un pour lui faire plaisir. Ou tu as le niveau, dans un secteur très concurrentiel, ou tu restes à la maison. »

« Warren a le potentiel pour inscrire 7 ou 8 buts par saison »

Daniel Bravo voit grand pour le titi du PSG. « Il se montre décisif ? À son poste, ce n’est pas donné à tout le monde. Marco Verratti marquait très peu par exemple. Warren a le potentiel pour inscrire 7 ou 8 buts par saison. Je le vois aller très haut car il a tout. Je ne le connais pas, mais il renvoie l’image d’un bon gamin, à l’écoute, toujours avec le sourire. Il ne se prend pas pour un autre. Il est humble et s’éclate sur un terrain. À mon époque, un jeune était beaucoup moins protégé. Qu’entendez-vous par là ? J’avais les qualités pour aller en A. Michel Hidalgo ne m’avait pas retenu par hasard. Mais autour de moi, personne ne m’a mis en garde par rapport à l’environnement, aux médias… On était un peu livrés à nous-mêmes. Parfois, tu jouais même blessé, car on n’avait pas droit à autant de changements. On te demandait de serrer les dents et forcément ta prestation s’en trouvait impactée. Warren va être aidé, couvé. »