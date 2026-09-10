Marquinhos Brésil
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Brésil : Carlo Ancelotti appelle Marquinhos pour la prochaine trêve internationale

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet10 septembre 2026

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a rendu sa liste pour la prochaine trêve internationale. Et Marquinhos en fait, sans surprise, partie.


Le Paris Saint-Germain vient d’enchainer une défaite contre Monaco en Ligue 1 et un succès fleuve face à Bratislava en Ligue des Champions. Ce dimanche, les Rouge et Bleu se déplaceront sur la pelouse de Brest pour conclure la quatrième journée de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce début de calendrier s’est révélé très intense. Un premier marathon qui se termine en beauté avec le fameux Classique au Vélodrome le dimanche 20 septembre prochain. Dans la foulée, ce sera la trêve internationale.

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Et un premier joueur parisien a été convoqué pour cette dernière. Carlo Ancelotti a ainsi communiqué sa liste pour cette future échéance internationale et le technicien italien a appelé Marquinhos. Le capitaine du PSG, auteur de deux buts déjà cette saison, affrontera donc l’Australie le 25 septembre, avant de croiser la route de l’Inde le 3 octobre. À noter le retour de Joao Pedro, lui qui avait été mis de côté lors de la Coupe du monde.

La liste du Brésil pour la trêve internationale

Gardiens
Hugo Souza (Corinthians)
Pedro Morisco (Coritiba)
Otávio (Cruzeiro)

Défenseurs
Arthur Dias (Athletico-PR)
Douglas Santos (Zenit, RUS)
Gabriel Magalhães (Arsenal, ANG)
Jair (Nottingham Forestn, ANG)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, FRA)
Matheuzinho (Corinthians)
Mauro Júnior (PSV Eindhoven, HOL)
Vitor Reis (Manchester City, ANG)
Wesley (Roma, ITA)

Milieux
Andrey Santos (Manchester United, ANG)
Breno Bidon (Corinthians)
Bruno Guimarães (Arsenal, ANG)
Danilo Santos (Botafogo)
Douglas Luiz (Juventus, ITA)
Gabriel Bontempo (Santos)

Attaquants
Endrick (Real Madrid, ESP)
Estêvão (Chelsea, ANG)
João Pedro (Chelsea, ANG)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona, ESP)
Rayan (Bournemouth, ANG)
Samuel Lino (Flamengo)
Vinícius Júnior (Real Madrid, ESP)

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