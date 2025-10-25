Brest / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade Brestois 29 à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi. À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, le club parisien affronte le Stade Brestois 29 au Stade Francis-Le Blé. En cas de succès, les champions de France retrouveront provisoirement le fauteuil de Ligue 1, en attendant le résultat de Lens / OM plus tard dans la soirée.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le SB29 et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, les champions d’Europe ont corrigé le Bayer Leverkusen en Ligue des champions (2-7). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici. Dommage.