Brest / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois, en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu devront décrocher leur première victoire de la saison en championnat.

Après son entrée réussie en Ligue des champions en milieu de semaine, le PSG doit désormais se concentrer sur la Ligue 1. Après deux matchs nuls et une défaite, l’équipe de Luis Enrique doit ramener les trois points de son déplacement. Pour le compte de la 4e journée de championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Pour cette rencontre, le technicien espagnol a décidé de se passer d’Illia Zabarnyi et de Senny Mayulu. En revanche, il pourra compter sur le retour de Nuno Mendes, qui a purgé ses trois matchs de suspension.

À une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le Stade Brestois et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les pronostic. Mercredi dernier, le PSG s’est largement imposé face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions. Un bon résultat annoncé ici par Notre Marqui le marocain. Félicitation à lui !!!