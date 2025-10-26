Brest / PSG – Eric Roy : « Ce PSG marche sur l’eau »

Sans forcer son talent, le PSG a facilement battu le Stade Brestois (0-3) en Ligue 1. Et le coach Eric Roy s’incline devant à la supériorité totale des Parisiens.

Le PSG domine la France et l’Europe. Premiers de la phase de ligue de la C1, les Rouge & Bleu ont récupéré leur trône en Ligue 1 suite au succès facile face au Stade Brestois (0-3) et la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1). Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, la formation de Luis Enrique continue de dérouler son football et n’a laissé aucune chance à l’équipe bretonne. Et l’entraîneur brestois, Eric Roy, ne peut que s’incliner face à la supériorité des champions de France.

« C’est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG qu’aller chez le dentiste »

Invité à réagir à une ancienne déclaration de Jocelyn Gourvennec, qui avait déclaré que jouer le PSG c’était comme aller chez le dentiste, le coach du SB29 a répondu avec humour, dans des propos rapportés par L’Equipe : « C’est marrant parce que j’étais chez le dentiste il y a trois jours. J’ai une résine qui a sauté. Je peux vous certifier que c’est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG qu’aller chez le dentiste. Beaucoup plus difficile, et j’allais dire, ça fait beaucoup plus mal. Parce que moi, j’ai une fâcheuse tendance, c’est que je vois mes joueurs courir après le ballon, je cours avec eux, et je souffre avec eux. Donc aujourd’hui, forcément, on a beaucoup souffert. Et alors, si Jocelyn a dit ça il y a quelques années en arrière, je ne suis pas complètement d’accord, parce qu’il y a trois, quatre ans, quand on jouait contre le PSG, quand on préparait les matches, je disais toujours à mes garçons : ‘OK, c’est une belle équipe, il y a des individualités, il va falloir attention, peut-être qu’ils feront la différence, mais à tout moment, on pourra être capable d’exister dans le match, on sera capable d’exister dans le match, parce qu’on sera capable de se faire des passes, de créer des situations.’ Et là, aujourd’hui, c’est de plus en plus compliqué. Même dans la préparation du match, pendant longtemps, je me suis dit : ‘qu’est-ce que je vais pouvoir dire à mes joueurs pour essayer de leur faire croire qu’on soit capables d’exister dans ce match-là ?’ Voilà. On a failli le faire, mais c’est encore raté pour ça. »

Avant cela, au micro de beIN SPORTS, Eric Roy, avait aussi rappelé la supériorité parisienne : « La différence de buts est importante. C’est un peu frustrant. Mais ce PSG marche sur l’eau. Le PSG, comme souvent contre nous, marque pratiquement sur sa première grosse occasion. Il ne faut pas être toujours sous le feu du pressing, sinon on ne fait que courir, il y a la fatigue et on ne peut plus presser. Et Vitinha peut mettre ce ballon (sur le premier but d’Hakimi). Il y a aussi quelques petites erreurs, même si on fait le match que l’on voulait. C’est dommage de ne pas mettre le penalty, parce qu’on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite. Mais on a été battu logiquement. »