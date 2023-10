Brest / PSG – Eric Roy fustige l’attitude de Kylian Mbappé

Après son but vainqueur contre Brest (2-3), Kylian Mbappé a eu des invectives avec les supporters brestois. Eric Roy, coach du club breton, n’a pas aimé la réaction du numéro 7 du PSG.

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Brest ce dimanche après-midi. Après avoir mené de deux buts, il a vu les Brestois revenir dans la partie avec deux buts en fin de première mi-temps et en début de seconde période. Totalement dominé lors du second acte, le club de la capitale va finalement obtenir un penalty en toute fin de match, après une faute sur Randal Kolo Muani dans la surface brestoise. Kylian Mbappé se charge de la sentence, mais voit sa frappe repoussée par Bizot. Le ballon revient dans les pieds de l’attaquant du PSG qui l’envoi au fond des filets. Après ce but victorieux, l’attaquant a été chambré le public breton. Une séquence qui a duré plusieurs minutes, jusqu’à son remplacement par Nordi Mukiele. Eric Roy, le coach du Stade Brestois, a tancé Kylian Mbappé en conférence de presse.

« J’ai été un peu surpris par sa réaction, parce que je trouve que c’est ridicule. Il doit être tellement au-dessus de tout ça. Ici, il y a un stade qui est à fond derrière son équipe, mais comme dans tous les stades. L’ambiance y est plutôt saine. Bien sûr que tu peux être chahuté quand tu es adversaire, c’est normal, surtout que c’est la star de cette équipe, c’est le joueur le plus dangereux, lance Eric Roy dans des propos relayés par l’Equipe. Mais quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, avec ce scénario, je trouve ça un peu ridicule. Il doit être un peu au-dessus de ça. Aujourd’hui, on est protégés dans les stades, il y a une sécurité maximum pour les joueurs, c’est très rare qu’il y ait des débordements, mais je me dis que vingt ans en arrière, dans un stade vraiment chaud, c’est un match qui aurait pu dégénérer, ça aurait pu être très grave. Les joueurs de haut niveau doivent donc avoir une prise de conscience et ils doivent être au-dessus de tout ça, ne pas réagir comme ça quand vous êtes sifflé. Car ça arrive souvent. Je trouve que c’est dommage. Ça ternit un peu l’image de ce match, la fin de ce match.«