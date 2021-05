Brest / PSG – le groupe brestois avec Fadiga

Demain soir, Brest reçoit le PSG dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Une rencontre à enjeux pour les deux équipes. Le PSG voudra aller chercher le titre de champion de France alors que Brest espère éviter la place de barragiste et se sauver. Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio a dévoilé son groupe. Dans ce dernier, figure Bandiougou Fadiga, prêté par le PSG cet hiver à Brest. Autres anciens parisiens dans le groupe, Sébastien Cibois et Gaetan Charbonnier. Brest déplore tout de même trois joueurs blessés avec Romain Philippoteaux (cuisse), Paul Lasne (genou) et Christophe Hérelle (genou).

Le groupe brestois

Gardiens (3) : Larsonneur, Cibois, Hassen

Défenseurs (8) : Duverne, Chardonnet, Baal, Bain, Perraud, Brassier, Pierre-Gabriel, Faussurier

Milieux (4) : Belkebla, Lucas, Mbock, Magnetti

Attaquants (8) : Fadiga, Faivre, Charbonnier, Cardona, Le Douaron, Honorat, Mounier, N’Goma