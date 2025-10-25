Brest / PSG – Le groupe parisien toujours sans Joao Neves

Le PSG se déplace à Brest ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1). Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe sans Joao Neves.

Ce samedi après-midi, le PSG veut reprendre sa marche en avant en championnat avec son déplacement sur la pelouse de Brest dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet, pas du luxe après le début de saison où plusieurs joueurs importants ont été éloignés des terrains longtemps et alors que se profile un calendrier XXL avant la prochaine trêve internationale.

Il n’a repris l’entraînement collectif qu’hier

Quelques heures avant d’aller défier les Brestois, le coach du PSG a dévoilé son groupe pour cette rencontre. De retour contre Strasbourg, Désiré Doué figure bien dans ce dernier comme Ousmane Dembélé, qui a lui rejoué et marqué, après six semaines d’absence, contre le Bayer Leverkusen mardi soir. Absent depuis le Classico, Marquinhos était lui aussi présent en Allemagne, sans pour autant entrer en jeu. Il pourrait faire son retour sur les terrains ce samedi, lui qui figure dans le groupe concocté par Luis Enrique. Ce n’est pas encore le cas de Joao Neves. Touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame le 17 septembre dernier, le milieu de terrain portugais, qui a participé à une partie de l’entraînement collectif hier, devra encore patienter pour faire son retour dans le groupe. Arthur Perrot indique que le staff du PSG ne veut prendre aucun risque avec son numéro 87. C’est également le cas de Fabian Ruiz, qui se rapproche d’un retour sur les terrains mais qui n’est pas encore prêt pour ce déplacement à Brest.

Le groupe du PSG