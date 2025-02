Brest / PSG – Le très mauvais état de la pelouse du Roudourou

Ce mardi soir (18h45, Canal Plus Foot), le PSG affronte Brest en barrage aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui se déroulera au Roudourou. La pelouse de l’antre de Guingamp est dans un mauvais état.

Dix jours après s’être imposé contre Brest en Ligue 1 (2-5), le PSG retrouve le club breton ce mardi avec le barrage aller de la Ligue des champions. Le stade Francis Le Blé n’étant pas homologué pour la Champions League, Brest doit jouer ses matches à domicile dans la compétition européenne au stade du Roudourou, qui est l’enceinte habituelle de l’En Avant Guingamp.

La crainte de blessures

Mais la pelouse du stade du Roudourou est dans un très mauvais état, comme on peut le voir sur une vidéo postée par Olivier Tallaron, journaliste Canal Plus sur ses réseaux sociaux. Présent en conférence de presse hier soir, Nuno Mendes avait déjà pointé du doigt l’état de la pelouse. RMC Sport indique également que lors de l’entraînement de veille de match, Nasser al-Khelaïfi et les joueurs du PSG ont constaté le mauvais état de la pelouse et craignent de rentrer avec des blessés de cette rencontre contre le Stade Brestois.