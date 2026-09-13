Brest / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Brestois pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

En conclusion de la 4e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+). Avec deux matchs nuls et une défaite depuis le début du championnat, le club parisien doit revenir de son déplacement avec les trois points pour enfin lancer sa saison en Ligue 1. À moins d’une heure du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

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Nuno Mendes titulaire, Doué remplaçant

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne une nouvelle titularisation. En défense, le quatuor type est aligné avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery a été préféré à Fabian Ruiz pour accompagner les Portugais Vitinha et João Neves. Enfin, en attaque, le trio Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est associé.

Feuille de match Stade Brestois / Paris Saint-Germain

4e journée de Ligue 1 – Stade : Francis-Le Blé – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Thomas Vincent – VAR : Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy

Le XI de Brest : Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko – Magnetti (c), Chotard – Versini, Doumbia, Mboup – Ajorque Remplaçants : Patouillet, Bourgault, Zogbé, Tousard, Montchatre, Nongé, N’Guessan, Kanté, Lainé

: Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko – Magnetti (c), Chotard – Versini, Doumbia, Mboup – Ajorque Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Torres, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Digne, L. Hernandez, F. Ruiz, Dro, Akliouche, Doué, Godts

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Torres, Dembélé, Kvaratskhelia