Brest / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le Stade Brestois et le PSG s’affrontent à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. La première des trois confrontations à venir entre les deux formations.

Le PSG et le Stade Brestois ne se quitteront plus dans les semaines à venir. Avant leur double confrontation en Ligue des champions (11 et 19 février), les deux formations s’affrontent ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Invaincus en championnat, les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre encore plus leur distance en tête du classement. De son côté, le SB29 voudra réussir l’exploit de faire chuter le club parisien pour la première fois de la saison en France.

Un trio offensif Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia

Privé de Warren Zaïre-Emery et João Neves, Luis Enrique pourra tout de même aligner une équipe compétitive tout en poursuivant son turnover dans cet enchaînement matches dantesque. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait conserver sa place de titulaire. Le quotidien L’Equipe voit la défense type Hakimi-Marquinhos-Pacho-Nuno Mendes être alignée. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In, Vitinha et Fabian Ruiz pourrait être associés. Enfin, on pourrait voir un trio offensif inédit avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et la recrue Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. En défense, l’indiscutable Willian Pacho pourrait souffler et laisser sa place à Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Désiré Doué pourrait poursuivre sa montée en puissante. Le Titi Senny Mayulu a aussi une carte à jouer.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Doué (ou Mayulu) – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, Doué (ou Mayulu) – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly (ou Ndiaye), Zogbé (ou Pereira-Lage) – M.Camara, E.Fernandes (ou Lees-Melou), Magnetti – Del Castillo, Ajorque, Sima

Les compositions probables de Brest / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Brest / PSG (Le Parisien)