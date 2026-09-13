Brest / PSG – Les compositions probables selon la presse 

Ce dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Brest. Luis Enrique a l’embarras du choix pour constituer son onze de départ.

Après son très large succès contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mercredi soir (6-1), le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec le déplacement à Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1 +). Pour cette rencontre contre les Brestois, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Alessandro Longoni, blessé, manque à l’appel. Dans la quête de sa première victoire de la saison en championnat, le coach du PSG pourrait titulariser certains cadres laissés au repos cette semaine contre les Slovaques.

Le retour de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia en attaque

En ce qui concerne la défense, Luis Enrique devrait aligner la défense type selon L’Equipe et Le Parisien. Matvey Safonov garderait les buts du PSG et serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Nuno Mendes dans le couloir gauche et d’une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. Pour le sportif, Warren Zaïre-Emery accompagnerait Vitinha et João Neves dans l’entrejeu. Pour le Francilien, Fabián Ruiz prendrait la place du numéro 17 du PSG aux côtés des deux autres cités. Enfin, en attaque, ils ne sont pas d’accords non plus. Pour L’Equipe, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia retrouveraient une place de titulaire avec un Ousmane Dembélé qui poursuivrait à la pointe de l’attaque. Pour Le Parisien. C’est Ferran Torres qui devrait occuper le poste de numéro 9.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Zaïre-Emery, Ruiz – Doué, Torres, Kvaratskhelia.

selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Zaïre-Emery, Ruiz – Doué, Torres, Kvaratskhelia. Le XI probable de Brest : Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko – Magnetti (cap.), Chotard – Versini, Doumbia, Mboup (ou Baldé) – Ajorque

équipes probables Brest / PSG (L’Equipe)