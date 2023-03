Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG affrontera le Stade Brestois 29 – au Stade Francis Le Blé – à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier alignera une équipe compétitive.

Trois jours après son élimination en Ligue des champions, le PSG retrouvera son quotidien avec la Ligue 1 et un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29, 15e du classement et à la lutte pour le maintien. Si la déception est encore présente après l’échec en C1, les Rouge & Bleu doivent vite se reconcentrer sur la compétition afin de conserver leurs distances (8 points d’avance) sur l’Olympique de Marseille. Privé de cinq joueurs (Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Neymar Jr), Christophe Galtier a assuré qu’il alignera une équipe compétitive.

Zaïre-Emery ou Timothée Pembélé à droite ?

Avec une défense décimée, reste à savoir si le coach parisien sera tenté de repasser à une défense à quatre. Mais d’après L’Equipe, la présence d’El Chadaille Bitshiabu permettrait de conserver le système en 3-5-2. Le Titi devrait être aligné aux côtés de Sergio Ramos et Danilo Pereira. En manque de solution à droite, Warren Zaïre-Emery pourrait évoluer dans le rôle de piston. De son côté, Nuno Mendes pourrait souffler et laisser sa place à Juan Bernat. Concernant le milieu, le trio du match face au Bayern Munich pourrait être reconduit avec Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha. Enfin, le duo Messi-Mbappé se chargera de l’attaque, selon le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien voit un onze légèrement différent tout en conservant le système en 3-5-2. Pour le quotidien francilien, Timothée Pembélé aura une chance à saisir dans le rôle de piston droit, tandis que Nuno Mendes pourrait enchaîner à gauche. Toujours selon LP, le milieu à trois Verratti-Vitinha-Ruiz devrait être aligné, mais l’Espagnol est en concurrence avec Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Vitinha, Verratti, Ruiz, Bernat – Mbappé (c), Messi

(L’Equipe) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Vitinha, Verratti, Ruiz, Bernat – Mbappé (c), Messi XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Pembélé, Vitinha, Verratti, Ruiz (ou Zaïre-Emery), Mendes – Mbappé (c), Messi

(Le Parisien) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Pembélé, Vitinha, Verratti, Ruiz (ou Zaïre-Emery), Mendes – Mbappé (c), Messi XI probable de Brest : Bizot – Fadiga, Dari, Brassier, Duverne – Belkebla, Less-Melou (c), Magnetti – Honorat, Mounié, Del Castillo

Les compositions probables de Brest / PSG (L’Equipe)