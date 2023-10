Brest / PSG : Les notes des joueurs parisiens avec un Zaïre-Emery de plus en plus surprenant

Le PSG s’est imposé dans les dernières minutes face au Stade Brestois grâce à un doublé de Kylian Mbappé en plus d’une merveille de frappe signée Warren Zaire-Emery (3-2). Retour sur cette rencontre avec l’homme du match (sans surprise), le fait du match, le flop et les notes pour l’ensemble des joueurs parisiens.

Homme du match : Zaïre-Emery

Le prodige parisien n’en finit pas d’impressionner ! Non seulement il stabilise le milieu de terrain, non seulement il délivre passes décisives sur passes décisives mais en plus maintenant il se met à marquer ! Et quel but !! Un missile de 20m en pleine lucarne ! Une seule question se pose aujourd’hui : mais jusqu’où ira-t-il ???

Le fait du match : La résistance brestoise

On ne peut pas ne pas mettre en avant la performance des joueurs brestois. Après 30 minutes difficiles les joueurs d’Éric Roy ont imposé un pressing de tous les instants. Et en seconde mi-temps, ils auraient même pu prendre l’avantage profitant, il est vrai, des largesses parisiennes. Largesses évidemment favorisées par la fatigue parisienne plutôt logique après leur match de mercredi dernier contre Milan (3-0).

Le Flop : Les coups de pied arrêtés

La faiblesse de la défense parisienne sur coups de pied arrêtés. Ce n’est pas une nouveauté, mais cette après-midi encore, la défense centrale du PSG à fait preuve d’une fébrilité et d’une perméabilité très inquiétantes pour une équipe qui souhaite avoir un quelconque destin européen. Ajoutez à cela le fait que Donnarumma ne sorte presque jamais de ses 5m50 et on a une équipe en insécurité permanente sur coups de pied arrêtés.

Les notes :

Donnarumma : 6 – Hakimi : 5 ; Danilo : 5 ; Skriniar : 4 ; Hernandez : 4 – Zaïre-Emery : 6,5 ; Lee : 6 ; Fabian Ruiz : 5 – Mbappé : 6,5 ; Ramos : 4 ; Barcola : 4,5