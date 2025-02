Brest / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG s’est imposé largement sur la pelouse du Stade Brestois (2-5) grâce à une nouvelle performance XXL d’Ousmane Dembélé.

Pour la première des trois confrontations face au Stade Brestois, le PSG n’a fait aucun cadeau à son adversaire. Avant les barrages de Ligue des champions (11 et 19 février), les deux formations se sont retrouvées en Ligue 1 ce samedi et ont offert un beau spectacle. Et les Parisiens ont pu compter sur un Ousmane Dembélé une nouvelle fois grandiose.

Dembélé en feu, Ruiz précieux, Pacho en difficulté

Après son triplé sur la pelouse de Stuttgart (1-4), le numéro 10 du PSG a récidivé au Stade Francis-Le-Blé, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à inscrire deux triplés d’affilée. Sans surprise, il est élu homme du match dans les quotidiens Le Parisien et L’Equipe avec la note de 9/10 : « Le Français est incontestablement dans la meilleure forme de sa carrière. Un triplé mercredi en Ligue des champions, un autre en Ligue 1 le samedi. Quatorze buts en L1, dix-neuf toutes compétitions confondues. Ce rôle de faux neuf lui va à merveille avec un placement parfait sur toutes ses réalisations (29e, 57e, 62e) », salue le quotidien sportif. Autre joueur qui a eu un rôle important dans cette rencontre, Fabian Ruiz. Même s’il continue à avoir du déchet dans son jeu, l’international espagnol a été à l’origine de plusieurs actions parisiennes. Il reçoit la note de 7/10 dans les deux quotidiens. « Il ne paye pas de mine, mais son apport sur un match comme celui-là est évident. Dans un bon jour, il a cherché à jouer simple pour faire circuler le ballon correctement. Surtout, il enclenche le 1-0 en donnant une superbe passe dans la profondeur à Barcola (0-1, 29e). Impliqué, aussi, sur le premier but de Ramos. », souligne LP.

En revanche, en défense, Willian Pacho et Achraf Hakimi ont souffert. L’international équatorien a livré son plus mauvais match depuis son arrivée à Paris, bien gêné par la mobilité et le jeu en pivot de Ludovic Ajorque. « Sa plus mauvaise sortie depuis qu’il a rejoint le club l’été dernier. Brest égalise après une relance de la tête dans l’axe (50e). Il est effacé par Ajorque sur son but (71e). Il concède un corner après ne pas s’être compris avec Donnarumma (75e). Un bon retour en fin de match (90e+ 4). Beaucoup moins serein que d’habitude, il était peut-être, comme Hakimi, en souffrance physique, lui qui est le joueur le plus utilisé avec le Marocain », constate L’Equipe qui lui attribue la note de 3/10. Titulaire pour la deuxième fois d’affilée en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia doit encore trouver ses marques avec ses coéquipiers et reçoit la note de 4.5/10 dans Le Parisien : « Pour sa deuxième titularisation, l’ancien Napolitain a réalisé de bonnes choses malgré un déchet encore trop présent. Après avoir donné une balle de but à Dembélé (4e), il rate une occasion toute faite, seul au deuxième poteau (13e). Remplacé par Doué (58e) après un face-à-face manqué. L’ancien Rennais, encore très bon, amène les 3es et 4es buts. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Pacho 3, Nuno Mendes 6 – Lee 5, F.Ruiz 7, Vitinha 6 – Barcola 7, Dembélé 9, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6

