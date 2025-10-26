Brest / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG s’est imposé sans forcer son talent sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Un succès obtenu grâce à un Achraf Hakimi en grande forme.

Le PSG a vécu un samedi parfait. Avec une équipe remaniée, les champions de France l’ont emporté face au Stade Brestois (0-3) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de retrouver leur fauteuil de leader suite à la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1).

Hakimi MVP, Zaïre-Emery confirme sa forme du moment, Vitinha en métronome

Capitaine du soir, Achraf Hakimi a grandement contribué à cette victoire des Rouge & Bleu en terre bretonne grâce à un doublé. Sans surprise, le latéral droit marocain reçoit la meilleure note du match dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien (8/10). « Il n’y a beaucoup de défenseurs plus adroits que lui dans la surface adverse. Le latéral droit a mis le PSG dans le sens de la marche avec un doublé plein de sang-froid. Défensivement, il n’a pas été mis en difficulté malgré un avertissement reçu très tôt (8e) », analyse L’E. Après sa prestation bluffante contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, Vitinha a récidivé au stade Francis-Le Blé. « Le Portugais a enchaîné et il ne s’est pas ménagé, avec un souci permanent de jouer vers l’avant même si ça a ronronné par séquences. C’est lui qui débloque la soirée par sa passe au-dessus de la défense (29e). Sa capacité à ne pas perdre un ballon chaud est assez stupéfiante », salue le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 7/10.

Autre belle performance, celle de Warren Zaïre-Emery. Le Titi de 19 ans confirme son regain de forme. Il reçoit la note de 6.5/10 dans le quotidien Le Parisien. « Sobre et efficace. Le numéro 33 parisien a été moins impressionnant que sur ses dernières sorties, mais il a su maintenir un très bon niveau de performance pour empêcher le milieu brestois d’exister. Il place une tête sur un bon centre lors du premier acte (24e) et lance Doué pour mettre fin au spectacle (0-3, 90 + 5e). » En revanche, Lee Kang-In et Bradley Barcola n’ont pas marqué de points ce samedi à Brest. L’international sud-coréen a notamment été fautif d’une main sur le penalty manqué par Romain Del Castillo. « Sa main dans la surface aurait pu relancer Brest au début de la seconde période. Pour le reste, si on peut parfois regretter l’absence de folie dans son jeu, il n’a pas démérité, se montrant même inspiré en laissant le cuir à Mayulu (24e) ou en trouvant Kvaratskhelia sur l’action du 2-0 (39e) », constate LP, qui lui attribue tout juste la moyenne (5/10).

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 6 – Hakimi 8, Zabarnyi 4, Pacho 5, L.Hernandez 5 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 7, Lee 4 – Kvaratskhelia 6, Mayulu 6, Barcola 4 / Luis Enrique 6

