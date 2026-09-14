Brest / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a remporté son premier match de Ligue 1 face au Stade Brestois (1-0). Lors d’une prestation peu convaincante, le club parisien a pu compter sur son gardien, Matvey Safonov.

Le PSG a conclu une semaine à deux victoires. Après ses débuts réussis en Ligue des champions avec un large succès face au Slovan Bratislava (6-1), le club parisien avait pour ambition de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. Une mission accomplie grâce à un but de Ferran Torres (1-0). Cependant, la prestation globale des Rouge & Bleu a déçu.

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Safonov impérial, Ferran Torres une nouvelle fois buteur, Nuno Mendes fébrile

Les Rouge & Bleu peuvent notamment remercier Matvey Safonov, auteur de plusieurs parades décisives. Le gardien russe reçoit la note de 8/10 dans L’Équipe et Le Parisien. « Il a fallu attendre son septième match de la saison pour qu’il ait sa rencontre référence. Son arrêt sur la tête de Doumbia (57e) est assez exceptionnel. Il avait eu le bon réflexe sur une frappe détournée de Mboup (37e) et avait gêné Doumbia sur son un-contre-un (50e). Il détourne aussi une tentative de Mboup (87e). Oui, son jeu au pied reste inégal, ses hésitations sur certaines sorties posent questions mais son match est vraiment très rassurant. » Autre belle performance défensive, celle de Willian Pacho. En difficulté ces dernières semaines, le défenseur parisien a retrouvé son autorité habituelle et récolte la note de 7/10 dans le quotidien sportif : « Pour lui, comme pour Marquinhos, affronter Ajorque est toujours un défi. L’Équatorien y a répondu avec son habituelle générosité. Et avec beaucoup d’autorité. Gêné par la mobilité brestoise durant les 45 premières minutes, il a été très précieux en deuxième période. Avec notamment des couvertures efficaces. Il est l’auteur d’un sauvetage décisif (61e). Son meilleur match de la saison. »

En revanche, Nuno Mendes a souffert. De retour comme titulaire en Ligue 1 après trois matchs de suspension, le latéral gauche a montré des signes de fébrilité, notamment en seconde période. « Après une bonne entame, le Portugais a bien failli tout gâcher en offrant une énorme occasion d’égalisation à Doumbia sur une relance plein axe (50e). Sa deuxième période a été nettement moins convaincante », détaille Le Parisien, qui lui attribue la note de 4/10. Enfin, Ferran Torres a encore frappé en inscrivant son sixième but depuis son arrivée à Paris. « Avec lui, Paris a réalisé un super coup ! Déjà auteur d’un triplé contre Bratislava, l’ancien Barcelonais a inscrit son quatrième but de la semaine d’une frappe imparable à 20 m (0-1, 5e). Une action qu’il avait lui-même initiée en récupérant le ballon. Sa connexion avec Dembélé fait des merveilles, ses efforts au pressing sont toujours aussi précieux », rapporte le journal francilien, qui lui octroie la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 8 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 6, Pacho 7, Nuno Mendes 3 – J. Neves 6, Vitinha 4, F. Ruiz 5 – Dembélé 5, F. Torres 6, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 5

(L’Équipe) : Safonov 8 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 6, Pacho 7, Nuno Mendes 3 – J. Neves 6, Vitinha 4, F. Ruiz 5 – Dembélé 5, F. Torres 6, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 8 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 5, Pacho 6, Nuno Mendes 4 – J. Neves 5.5, Vitinha 4, F. Ruiz 4.5 – Dembélé 7, F. Torres 7, Kvaratskhelia 5.5

🎙️ « J’attends beaucoup plus de mes joueurs »



Luis Enrique n’est pas totalement satisfait du contenu de son équipe, malgré le résultat.⚡️#Ligue1Plus pic.twitter.com/B3zQefc22d — L1+ (@ligue1plus) September 13, 2026