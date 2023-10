Brest / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG s’est imposé au finish sur la pelouse du Stade Brestois (2-3) notamment grâce aux bonnes performances de Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery.

Le PSG a enchaîné une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues. Alors que la rencontre face au Stade Brestois était partie sur des bonnes bases avec deux buts en première période, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois failli dans le domaine aérien et ont permis aux Bretons d’égaliser. C’est finalement Kylian Mbappé qui aura été le sauveur parisien avec un penalty transformé en deux temps en fin de rencontre (2-3). Si l’attaquant parisien a été au centre de l’attention en raison de son chambrage envers le public brestois, il a surtout été l’un des hommes forts au Stade Francis Le Blé.

Mbappé et Zaïre-Emery au top, Gonçalo Ramos transparent

En effet, avec un doublé dans cette rencontre, le capitaine du PSG, en l’absence de Marquinhos, a confirmé sa forme du moment depuis le retour de la trêve. « Deux buts qui permettent à son équipe de s’offrir un succès heureux à Brest. Il s’est montré altruiste (3e, 8e, 19e). Un tir sorti par Bizot (41e), un autre au-dessus (57e). Remplacé par Mukiele (90e+1), il a montré un agacement qu’on ne lui connaît pas en chambrant de manière véhémente le public breton après son 2e but, ce qui lui a valu un avertissement (90e) », constate L’Equipe qui lui attribue la note de 7/10. Aligné en attaque, Gonçalo Ramos n’a pas eu la même réussite, noté 4/10 soit la plus mauvaise note du match côté parisiens. « Aucun tir tenté, une participation offensive insuffisante : un constat problématique pour un attaquant. Il court derrière Le Douaron sur l’égalisation. À son crédit il court, se replie et fait beaucoup d’efforts. »

Le Parisien met en lumière le match de Warren Zaïre-Emery (7/10) « Le ‘Titi’ parisien a de nouveau montré ses qualités offensives. Après deux passes décisives contre l’AC Milan, il a d’abord alerté Bizot d’une frappe puissante (5e), avant de le battre d’un nouveau tir limpide proche de la lucarne (1-0, 16e). À l’aise sous pression, il a résisté à de nombreuses reprises dans le duel physique. » Dans les flops, Milan Skriniar continue d’afficher une fébrilité en défense (4/10) : « À la relance, les Brestois l’ont constamment mis sous pression pour le faire déjouer et cela a fonctionné comme sur ce centre de Mounié manqué par Le Douaron, alors qu’il était seul au second poteau (68e). Fragile dans l’ensemble. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Danilo 6, Skriniar 6, L.Hernandez 5 – Lee 5, Zaïre-Emery 7, Ruiz 5, Barcola 5 – Ramos 4, Mbappé 7

(L’Equipe) : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Danilo 6, Skriniar 6, L.Hernandez 5 – Lee 5, Zaïre-Emery 7, Ruiz 5, Barcola 5 – Ramos 4, Mbappé 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Hakimi 4.5, Danilo 5, Skriniar 4, L.Hernandez 5 – Lee 6, Zaïre-Emery 7, Ruiz 4, Barcola 6 – Ramos 4.5, Mbappé 7