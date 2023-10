Au sortir de la défaite des siens face au PSG (2-3, 10e journée de Ligue 1), Hugo Magnetti s’est montré quelque peu virulent en zone mixte. De quoi d’ores et déjà lancer le match retour…

Le PSG s’est finalement sorti du bourbier brestois ce dimanche après-midi. Après avoir mené par deux buts d’écart, puis être rattrapé, les Rouge et Bleu ont pu compter sur Kylian Mbappé pour leur offrir un succès définitif sur pénalty (2-3). Après ce but, celui-ci a chambré le public résolument hostile à son égard et à celle d’Achraf Hakimi. De quoi susciter la polémique. Dans l’ensemble, la fin de partie a d’ailleurs été sous haute tension. Interrogé à ce sujet, Hugo Magnetti, le capitaine de Brest, a tenu à prévenir ses adversaires du soir en vue du retour. .

Hugo Magnetti se lâche en zone mixte

« C’est un petit manque de classe. Cela agace. J’espère qu’ils feront ça contre le Bayern ou le Real. J’espère qu’ils auront le courage de le faire. Cela va rester dans nos têtes. On va essayer de faire ces petits gestes lors du match retour. » Pour rappel, comme stipulé par plusieurs sources, Kylian Mbappé s’est apparemment copieusement fait insulté ainsi que son coéquipier, Achraf Hakimi, par certains supporters brestois…