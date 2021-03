Le groupe du PSG (24 éléments) : Rico, Letellier, Franchi, Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Pembele, Bakker, Marquinhos, Kimpembe, Danilo, Gueye, Paredes, Herrera, Di Maria, Verratti, Michut, Simons, Mbappé, Icardi, Rafinha, Sarabia, Draxler.

S’imposer ce soir en Bretagne face à un Stade Brestois 29 joueur pour bien préparer le choc contre Barcelone mercredi, et surtout revenir sans blessé, voilà la feuille de mission du PSG. Quelle feuille de match pour y parvenir tout en prenant quelques précautions ? On peut supposer que Navas, Marquinhos et Kimpembe seront préservés dans la perspective du match de Ligue des champions. En conséquence, Rico, Kehrer et Diallo devront tenir la barraque. Avec Dagba à droite, Kurzawa (ou Bakker) à gauche. Dans l’entrejeu, on devrait revoir titulaires Paredes, Herrera et Verratti. De quoi garantir un niveau de jeu et redonner du rythme à ces joueurs importants. Devant, on suppose que Mbappé (de retour de suspension) évoluera à gauche, que Di Maria (de retour de blessure) évoluera à droite et qu’Icardi sera en pointe. Les alternatives étant nombreuses, on trouve dans la presse (voir ci-dessous) d’autres formules avec Sarabia, Rafinha, Draxler ou Marquinhos.

Possible feuille de match du SB29/PSG

Samedi 6 mars 2021 à 21h10 au stade Francis-Le Blé (huis clos)| 16e finale de la Coupe de France 2020-21| Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Brisard