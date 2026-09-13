Brest / PSG – Un groupe parisien sans deux joueurs

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Brest en clôture de la quatrième journée. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Après deux nuls et une défaite, le PSG va tenter de s’offrir sa première victoire de la saison en championnat ce dimanche soir sur la pelouse de Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, contre les Brestois, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Alessandro Longoni, qui souffre de douleurs au quadriceps gauche depuis la semaine dernière et sa participation à un match avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu, manque à l’appel. C’est également le cas d’Illia Zabarnyi. Défendu par son coach en conférence de presse hier, l’international ukrainien paie le prix de la concurrence comme cela avait été le cas pour Senny Mayulu, lui aussi absent du groupe ce dimanche, ou Lucas Digne plutôt dans la saison.

À lire aussi : Brest / PSG – Les compositions probables selon la presse

Deuxième convocation de suite pour Adam Mouak

Sans surprise, les cadres Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia ou bien encore Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et João Neves sont bien présents dans le groupe concocté par Luis Enrique. Pour la deuxième fois de la saison, Adam Mouak, jeune gardien du centre de formation du PSG, est convoqué par Luis Enrique en tant que troisième gardien. Présent dans le groupe contre le Slovan Bratislava, Quentin Ndjantou ne figure cette fois-ci pas dans la liste dévoilée par le coach espagnol.



Le groupe du PSG