Bruno Genesio : « Le résultat est positif, mais je suis déçu du rendu du match »

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul (1-1) sur le terrain du LOSC. Une rencontre au terme de laquelle des regrets peuvent être nourris des deux côtés.

Dans une rencontre globalement dominée par le Paris Saint-Germain, les joueurs de Luis Enrique parviennent à ouvrir le score grâce à Nuno Mendes, à peine entré en jeu, sur un magnifique coup franc direct à la 66e minute de jeu. Un match qui restera comme celui des remplaçants puisque le LOSC égalise à la 85e minute de jeu grâce à Ethan Mbappé, lui aussi à peine entré en jeu. Le coach du club du nord de la France, Bruno Genesio, a livré son sentiment au micro des médias du LOSC en évoquant l’entrée en jeu de l’ancien parisien : « Ethan a de la personnalité, de la bonne confiance en lui, et aussi des qualités pour le haut niveau, car son enchaînement de ce soir est très beau. Ça ne se résume pas qu’à du caractère. C’est un joueur qui à chaque fois qu’il joue où qu’il rentre, il se créé une occasion« .

Satisfaisant et décevant

Le technicien français a ensuite fait part de sa déception sur le contenu du match de son équipe : « Le final est positif parce qu’on revient au score, ce qui n’est jamais chose aisée face au PSG. C’était un match un peu bizarre, je ne l’ai pas vraiment apprécié. Il y a eu peu d’occasions. Je pense qu’en première période on a été sérieux défensivement, mais on a manqué de qualité technique et d’audace pour faire plus mal à Paris. En deuxième, ça a été assez fermé aussi. On a réussi à revenir grâce une nouvelle fois à l’apport de joueurs qui viennent du banc, ça c’est un gros point positif. Et d’avoir la personnalité de revenir en fin de match, c’est aussi très positif […] Le résultat est positif, mais je suis déçu du rendu du match. J’aime voir mon équipe plus ambitieuse. Je trouve qu’on en a manqué alors qu’il y avait la possibilité de le faire« . Bruno Genesio a ensuite souligné la qualité des joueurs du PSG, en évoquant le coup franc inscrit par Nuno Mendes : « Le coup franc du PSG est très bien tiré, à la fois fort et bien placé. Ça fait partie des qualités des joueurs de très haut niveau. Il y en a quelques-uns à Paris. Quand c’est comme ça, il n’y a qu’à dire bravo« .