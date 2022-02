L’arbitrage de Monsieur Lesage lors du match entre Nantes et le PSG le week-end dernier fait encore beaucoup parler. À l’issue de la rencontre, Marco Verratti s’était montré véhément au micro de Canal Plus. Des propos qui lui ont valu une convocation devant la commission de discipline le 2 mars. L’Italien risque jusqu’à cinq matches de suspensions. Interrogé sur le numéro 6 parisien, Bruno Genesio n’a pas voulu l’accabler.

« Je ne sais pas si le PSG est arbitré différemment. Mais je sais qu’il y a pas mal de problèmes liés à l’arbitrage. Il faut se poser des questions tous ensemble, non pas les uns contre les autres. On ne fait pas tous le même métier mais il faut que tout le monde soit performant et respectueux. C’est facile de suspendre un joueur qui s’exprime après un match, sous l’émotion et avec l’impression d’avoir été lésé, atteste l’entraîneur de Rennes en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. C’est facile de mettre quatre ou cinq matchs (de suspension) mais pourquoi on ne regarde pas un peu plus loin ? Et le comportement des gens qui sont censés faire régner l’ordre sur le terrain. Certains arbitres sont très bien. […]D’autres sont différents.«