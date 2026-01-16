Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Lille (3-0). Bruno Genesio a tenu à saluer la supériorité du PSG avant d’encenser Ousmane Dembélé.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lille dans le cadre de la dix-huitième journée. Les Parisiens se sont largement imposés contre les Lillois grâce à un très grand Ousmane Dembélé, auteur de deux magnifiques buts (3-0). En conférence de presse d’après-match, Bruno Genesio n’a pas caché la supériorité du PSG avant de se montrer dithyrambique envers Ousmane Dembélé.

« On n’est pas Ballon d’Or par hasard »

« Il faut aussi reconnaître la supériorité de l’adversaire. On a fait ce que l’on a pu, en première mi-temps, le maximum de ce que l’on pouvait faire. Mais, voilà, il y a un monde d’écart entre eux et nous. Il faut être lucide. Je ne pense pas que ce soit après ce match-là qu’il faille être inquiet. Le but de Dembélé ? C’est tout ce que l’on aime dans le football, même si ce soir, c’est à notre dépend, salue le coach lillois dans des propos relayés par RMC Sport. Il y a tout. De la qualité technique, la lucidité, la réalisation du geste juste. On n’est pas Ballon d’Or par hasard. C’est simplement le talent, le talent fou d’Ousmane. Mais il y en a plein dans cette équipe du PSG, de joueurs de talent. Donc, c’est pour ça que c’est difficile de les jouer. »





