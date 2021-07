Burak Elmas (président Galatasaray) : “Kurzawa est un joueur que nous voulons”

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG commence son opération dégraissage d’effectif. En effet, les Rouge et Bleu ont déjà cédé Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. De plus, le club de la capitale souhaite se séparer de son autre latéral gauche : Layvin Kurzawa (sous contrat jusqu’en 2024). Et depuis quelques jours, le joueur de 28 ans est associé à Galatasaray.

Mais ces dernières heures, le club turc aurait trouvé un accord avec un autre latéral gauche, Ezgjan Alioski, libre de tout contrat. Cependant, le dossier menant à l’arrivée du Français n’est pas totalement clos. En effet, dans un entretien accordé à Haberturk, le président de Galatasaray – Burak Elmas – a confirmé que son club était toujours intéressé par le Parisien. “Layvin Kurzawa est un joueur que nous voulons. Nous sommes en contact avec le club du PSG.” Selon le média turc, cinq nouveaux transferts sont envisagés lors de ce mercato.

Cependant d’après les informations de L’Equipe, le joueur des Rouge et Bleu serait plutôt intéressé par un transfert vers la Premier League.

Statistiques 2020-2021 de Layvin Kurzawa