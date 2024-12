Le nom de Victor Osimhen est revenu dans l’actualité du PSG ces derniers jours. Mais selon l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, l’international nigérian souhaite rester en Turquie.

Cet hiver, le PSG pourrait recruter un attaquant en cas de départ de Randal Kolo Muani. Ces derniers jours, le nom de Victor Osimhen est revenu dans l’actualité du club de la capitale. S’il était visé l’été dernier, il n’avait pas rejoint le PSG, mais a pris la direction de Galatasaray. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples, l’international niégérian se plaît en Turquie (15 matches, 12 buts, cinq passes décisives). S’il est courtisé cet hiver, il ne voudrait pas quitter Galatasaray selon son entraîneur, Okan Buruk.

« Il est également heureux ici »

« Tout le monde veut Osimhen dans son équipe. Lorsqu’on m’a parlé d’Osimhen, j’ai immédiatement dit « d’accord », je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai réfléchi au système vers lequel nous pourrions nous tourner. (…) C’est un personnage très décent et très bon. Il adhère à l’équipe et au jeu, lance le coach turc dans des propos relayés par Fanatik. Bien sûr, j’aimerais recevoir les frais de transfert d’Osimhen, mais nous ne devrions pas en parler tout le temps. Il est également heureux ici. Je pense qu’il n’est pas juste de faire pression sur le joueur dans ce processus. Cela a une dimension économique et il n’est pas normal que le joueur évoque fréquemment de telles questions. C’est trop tôt. Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison. » Okan Buruk a aussi expliqué que Galatasaray « pourrait recruter en défense. »