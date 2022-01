Le Stade de Reims, malgré une bonne prestation – surtout en première mi-temps – s’est lourdement incliné face au PSG ce soir (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Maxime Busi, défenseur du club champenois, regrette cette large défaite mais veut quand même retenir du positif de cette rencontre au Parc des Princes.

« Je pense que l’on fait une première mi-temps assez consistante où après 10 minutes on commence à vraiment monter en puissance dans le match. Le PSG ne trouve pas vraiment les espaces pour nous mettre en danger. Sur quelques situations offensives, on aurait peut-être pu leur faire mal. […]C’est assez frustrant pour tout le monde de ressortir d’un match où tu prends quatre buts mais comme le coach l’a dit, on sait que l’on joue contre Paris, assure Busi au micro de Prime Video. Si tu laisses le moindre espace…On n’a pas mis les mêmes ingrédients en seconde période.«