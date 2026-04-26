Buts, Beraldo, Mayulu… Les chiffres clés après SCO / PSG

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Angers lors de la 31e journée de Ligue 1. Au lendemain de ce succès important, petit retour en chiffres sur cette affiche.

Avant de défier le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG jouait la 31e journée de Ligue 1 hier soir sur la pelouse d’Angers. Et contre les Angevins, le club de la capitale n’a pas tremblé et s’est imposé facilement (0-3). C’est la troisième fois lors de ses cinq derniers matches que le PSG fait trembler les filets au moins trois fois. Hier, le PSG a marqué au moins trois buts pour la 14e fois de la saison en championnat, soit au moins trois fois de plus que toute autre équipe, assure le PSG sur son site internet. Les leaders de Ligue 1 ont enchaîné un cinquième match sans encaisser de but sur leurs cinq derniers déplacements, égalant la meilleure série de leur histoire, établie entre décembre 2015 et janvier 2016, puis entre septembre et octobre 2020.

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De nombreux joueurs décisifs avec le PSG

Les hommes de Luis Enrique ont signé à Angers leur sixième victoire d’affilée à l’extérieur toutes compétitions confondues, indique le PSG. Buteurs hier soir, Senny Mayulu et Lee Kang-In « ont atteint le seuil des 20 implications sur un but depuis le début de la saison dernière. Avec 12 joueurs décisifs à au moins 20 reprises sur cette période, aucun club du top 5 européen ne fait mieux que Paris. » Passeur décisif pour Senny Mayulu, Lucas Beraldo a offert sa première offrande sous le maillot du PSG depuis son arrivée en janvier 2024. Entré en jeu, Nuno Mendes a joué son 100e match de Ligue 1 contre Angers hier soir. En 100 rencontres, il a inscrit 7 buts et délivré 15 passes décisives.