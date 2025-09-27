Buts, clean sheets, victoires… Les chiffres avant PSG / Auxerre

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AJ Auxerre dans le cadre de la sixième journée. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a joué trois matches au Parc des Princes pour trois clean sheets. S’il réussit à garder sa cage inviolée ce samedi soir, le PSG réaliserait une série qu’il n’a réussi qu’à quatre reprises durant son histoire, en 1985-1986 (5 matches), 1992-1993 (4 matches), 1996-1997 (6 matches) et 2019-2020 (4 matches), indique Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu.

La barre des 100 buts encaissés par Auxerre contre le PSG atteinte ?

Auxerre, un adversaire qui réussit bien au PSG puisque le club de la capitale reste sur sept matches sans défaite contre les Auxerrois (cinq victoires, deux nuls). Ce samedi soir, le PSG pourrait battre un record. En effet, il a inscrit au moins un but lors de ses 35 derniers matches de Ligue 1. C’est un record égalé avec la période entre janvier 2013 et décembre 2014. S’il fait trembler les filets ce soir, le club de la capitale s’offrirait donc un record. Après sa saison historique, le PSG va jouer son 50e match de l’année 2025. Le bilan est largement favorable avec 39 victoires, trois nuls et sept défaites. Ce samedi soir, le PSG et l’AJ Auxerre vont s’affronter pour la 78e fois. Le bilan est favorable au PSG avec 33 victoires, 23 nuls et 21 défaites. Enfin, Auxerre pourrait entrer dans le club des équipes ayant encaissé au moins 100 buts toutes compétitions confondues. Le club bourguignon a en effet encaissé 99 buts contre le PSG.