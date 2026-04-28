Buts, clubs allemands, Nuno Mendes…Les chiffres clés avant PSG / Bayern Munich

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG accueille le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un choc attendu entre les deux meilleures formations d’Europe.

C’est le jour J. Après plusieurs jours d’attente, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique aura à coeur de prendre une option sur la qualification avant le déplacement à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

Le 50e match de Ligue des champions de Nuno Mendes avec le PSG

À quelques heures du coup d’envoi, le club de la capitale a partagé quelques chiffres clés autour de ce choc entre le PSG et le Bayern Munich, via son site internet. Les deux formations vont s’affronter pour la 17e fois de leur histoire en match officiel, avec un bilan de 7 victoires et 9 défaites pour le PSG. Le club allemand va d’ailleurs devenir l’adversaire européen le plus affronté devant le FC Barcelone (16 matchs). Avec 7 revers face aux Rouge & Bleu, le Rekordmeister est l’équipe européenne qui a le plus souvent été vaincue par le PSG, devant le FC Barcelone (6 défaites) et le Real Madrid (5 défaites).

Au Parc des Princes, le PSG performe face aux clubs allemands en Coupes d’Europe. En 15 rencontres disputées (Bayern Munich : 7 matches, Borussia Dortmund : 4 matches, VfL Wolfsburg : 1 match, Bayer Leverkusen : 1 match et RB Leipzig : 2 matches), le bilan est de 10 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et pour venir à bout des Bavarois, les champions d’Europe en titre peuvent compter sur leur force offensive. En effet, l’équipe de Luis Enrique a au moins inscrit un but lors de ses 21 derniers matches officiels, soit sa meilleure performance depuis une série de 26 matches consécutifs lors de la saison 2023-2024. En Ligue des champions cette saison, le PSG a inscrit 38 buts, égalant son record de l’exercice 2024-2025. Enfin, Nuno Mendes pourrait disputer son 50e match en Ligue des champions depuis son arrivée à Paris à l’été 2021.