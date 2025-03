Buts, Doué… Les chiffres clés après Rennes / PSG

Hier après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Rennes lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-4). Retour en chiffres sur ce beau succès parisien en Bretagne.

Entre ses deux huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le PSG affrontait hier après-midi Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans une rencontre durant laquelle Luis Enrique avait largement fait tourner. Malgré cela, les Parisiens ont dominé les Rennais et se sont largement imposés, malgré une petite frayeur en seconde période (1-4). Ce succès contre les Rennais était le 30e de la saison (en 41 matches). Le club de la capitale n’avait plus atteint ce cap aussi rapidement dans une saison depuis la saison 2019-2020 (en 35 rencontres), rapporte le PSG sur son site internet. Les Parisiens se rapprochent aussi d’un record. Ils restent en effet sur une série de 37 matches sans défaite à l’extérieur en Ligue 1. Le record dans les cinq grands championnats est détenu par l’AC Milan avec 38 rencontres. Avec ses quatre réalisations hier, le PSG a atteint les 70 buts en Ligue 1 cette saison. « C’est la neuvième fois qu’une équipe atteint cette barre après 25 matches d’une saison de Ligue 1. Un seul club a réussi cette performance plus de deux fois : Paris, en 2017-2018 (76), en 2018-2019 (77) et donc en 2024-2025 (70). »

Doué, Barcola et Dembélé très en forme

Désiré Doué, face à son ancienne équipe, a prolongé son très bon début d’année 2025 avec une onzième passe décisive toutes compétitions confondues cette saison, sa neuvième en 2025. Seul Barcola fait mieux avec 10 dans les cinq grands championnats. Buteur et passeur décisif contre le Stade Rennais, le numéro 29 du PSG a marqué et donné une passe décisive lors d’une même rencontre toutes compétitions confondues pour la sixième fois en 2025, au moins deux fois de plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens cette année. « Formé au SRFC, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a inscrit son premier doublé après être entré en cours de jeu dans le top 5 européen. C’est la sixième fois que le numéro 10 des Rouge & Bleu inscrit au moins deux buts lors d’une rencontre de Ligue 1 cette saison, plus haut total dans les cinq grands championnats européens avec l’attaquant du FC Bayern Munich, Harry Kane (6 également) », conclut le PSG.