Buts, extérieur… Les chiffres clés avant Strasbourg / PSG

Ce samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à la Meinau pour y défier Strasbourg dans le cadre de la septième journée. Le club de la capitale aime marquer sur la pelouse alsacienne puisqu’il reste sur une série de douze matches avec au moins un but marqué à Strasbourg toutes compétitions confondues. Le PSG aime aussi marquer en Ligue 1 puisqu’il reste sur 26 matches avec au moins un but marqué, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Les deux équipes ne se sont plus quittées sur un score de 0-0 depuis mai 2004, soit 24 matches.

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Solide à l’extérieur

Contre Strasbourg, le PSG va tenter de s’offrir une quatrième victoire de suite en Ligue 1. Avec trois succès de suite, le club de la capitale n’avait plus connu si longue série de victoires en championnat depuis décembre 2025-février 2026 (7). À l’extérieur, le PSG ne compte que cinq revers lors de ses 62 derniers matches loin du Parc des Princes. Il affiche un très bon bilan de 44 victoires et 13 nuls. Ce samedi, le PSG et Strasbourg s’affronteront pour la 79e fois de leur histoire. Le bilan est en faveur des Rouge & Bleu avec 43 victoires, 21 nuls et 14 défaites.



