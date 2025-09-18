Buts, Marquinhos, Barcola, les chiffres après PSG / Atalanta 

Le PSG n’a pas raté son entrée en lice en Ligue des champions avec un large succès contre l’Atalanta Bergame (4-0). Les Parisiens ont fortement brillé lors de cette rencontre.

Un peu plus de trois mois après son sacre sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich contre l’Inter Milan (5-0), le PSG retrouvait la Ligue des champions hier soir avec la réception de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Le club de la capitale s’est facilement imposé contre les Italiens (4-0). Avec ce succès, le PSG compte désormais onze victoires lors de ses treize derniers matches de Champions League. C’est autant que sur les 27 précédents (5 victoires et 11 défaites), indique le club de la capitale sur son site internet. Avec ce 4-0, le PSG a signé son plus large succès pour débuter une campagne de la compétition depuis l’édition 2017-2018 (5-0 contre le Celtic).

A voir aussi : LdC – Facile vainqueur de l’Atalanta, le PSG débute parfaitement sa campagne européenne

Ramos surpersub, Barcola serial passeur

Le PSG a marqué au moins 1 but lors de ses 30 dernières réceptions en phase de groupes/ligue (85 buts), soit depuis un match nul 0-0 avec le Real Madrid en 2015. Avec le but de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a inscrit six buts depuis l’extérieur de la surface depuis le début de la saison, plus haut total parmi les clubs des cinq grands championnats européens. Premier buteur de la rencontre, Marquinhos a marqué douze ans jour pour jour après son premier but en Ligue des champions avec le PSG. Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2013, il a marqué dix buts en Champions League. Aucun défenseur n’a marqué plus de buts hors penalty dans la compétition sur la période. Après 2 minutes et 13 secondes, le Paris Saint-Germain a d’ailleurs inscrit contre les Bergamasques son but le plus précoce dans la compétition depuis décembre 2021 contre le Club Bruges (Kylian Mbappé après une minute et 11 secondes). Dernier buteur de la rencontre, Gonçalo Ramos a égalé un record. Il a inscrit son 16e but après être entré en cours de jeu avec le PSG, égalant Kylian Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club toutes compétitions confondues. Enfin, Bradley Barcola a délivré sa 30e passe décisive sous le maillot du PSG hier. Sur le but de Nuno Mendes, il a délivré sa 19e passe décisive de l’année 2025, plus haut total parmi les joueurs des cinq grands championnats européens.



