Hier soir, le PSG a retrouvé la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg pour le compte de la huitième journée. Dans un match plaisant qu’il a dominé, le PSG s’est logiquement imposé contre des Strasbourgeois qui n’ont pas hésité à jouer sur la pelouse du Parc des Princes (4-2). En perspective des rencontres contre le PSV Eindhoven et Marseille, Luis Enrique avait fait tourner son effectif, avec notamment la titularisation de Senny Mayulu. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a évoqué la prestation du titi parisien, la victoire contre Strasbourg, sa gestion des jeunes…

Sa principale satisfaction de la soirée

« Si je dois analyser ce match, je crois que c’est quelque chose de fréquent de disputer des matches compliqués après une trêve internationale. Mais nous avons atteint deux objectifs : gagner face à un adversaire qui n’avait perdu qu’un match cette saison et garder au chaud les joueurs concernés par la trêve internationale pour qu’ils puissent récupérer. »

Mayulu

« Je ne lui ai rien dit de spécial. C’est un joueur qui, la saison passée, pouvait partir et il est resté. Je suis très satisfait, c’est un joueur avec beaucoup de qualités physiques. Il a marqué un but, il aurait pu en mettre trois. C’est un joueur d’avenir, je suis très satisfait qu’il soit resté à Paris. On aura beaucoup de joie avec lui. »

L’intégration des jeunes

« On avait face à nous une équipe très jeune de Ligue 1. Mais nous aimons cette philosophie où nous avons des jeunes qui peuvent se développer. Il doit y avoir des matches avec de la tension et pour que les jeunes aient cette croissance, je crois qu’ils doivent sentir qu’on a confiance en eux et qu’ils puissent jouer ce genre de matchs. Je crois que c’est ce que nous avons montré depuis la saison dernière. »

Un PSG fort avec les faibles, faible avec les forts ?

« Nous ne changeons pas notre idée de jeu. Notre objectif c’est d’être plus forts à 23 joueurs qu’à 13 joueurs. La Ligue des champions n’a rien à voir avec la Ligue 1. C’est différent. Nous nous préparons de la meilleure manière possible. Ce soir, c’était spectaculaire. Nous sommes privilégiés d’avoir ces joueurs au PSG. C’est incroyable d’être un joueur du PSG et de jouer au Parc. Il faut en profiter. »

L’état physique du groupe

« Il va bien. Nous sommes au début de saison, il y a beaucoup de matches car la plupart de nos joueurs sont internationaux. Donc il y a beaucoup de charge de travail, des voyages lointains. Il n’y a pas de repos pour tous les joueurs mais nous avons réussi notre objectif de faire reposer les joueurs qui ont voyagé. »

Encore un but encaissé sur coup de pied arrêté

« C’est le football. C’est la vie mon amour (en français). »

Satisfaction de voir quatre buteurs différents ?

« Mon objectif est de développer l’équipe. Avant, l’équipe dépendait d’individualités et ce n’est plus le cas dorénavant. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, mais je me fiche de qui a marqué ou fait des passes décisives. Ce qui m’intéresse c’est que tout le monde participe à l’attaque et à la défense. L’objectif c’est de gagner des titres et de jouer de la meilleure manière possible. »