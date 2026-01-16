Buts, Parc, Luis Enrique… Les chiffres clés avant PSG-LOSC

Ce vendredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens pourraient mettre la pression à Lens en cas de victoire en reprenant provisoirement la tête du championnat. Au Parc des Princes, le PSG aime faire trembler les filets. En effet, les Parisiens restent sur une série de 41 matches avec au moins un but marqué en championnat.

Un centième victoire pour Luis Enrique sur le banc du PSG ?

Ce PSG / Lille sera le 51e entre les deux équipes au Parc des Princes. Le bilan est largement en la faveur du club de la capitale avec 30 victoires, 14 nuls et seulement six défaites. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, seuls quatre autres clubs ont atteint cette barre : Bordeaux (55 matches), Marseille et Nantes (53 matches) et Monaco (52 matches). Contre les Lillois, Luis Enrique pourrait atteindre la barre des 100 victoires sur le banc du PSG. Ce soir, ce sera le 106e match entre le PSG et Lille (46 victoires, 27 nuls et 32 défaites). Le LOSC était devenu le sixième club à atteindre le cap symbolique des 100 matches face au PSG après Monaco (116 matches), Lyon (112 matches), Marseille (111 matches), Bordeaux et Nantes (110 matches). Pour finir, le PSG aime marquer contre Lille. En effet, il a fait trembler les filets du LOSC à 157 reprises. Seuls Lyon (181 buts), Saint-Étienne (175 buts), Lens (165 buts), Marseille (166 buts) et Nantes (164 buts) font pire.