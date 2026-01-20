Buts, Portugal… Les chiffres clés avant Sporting CP / PSG

Ce mardi soir, le PSG affronte le Sporting CP lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu moins de deux heures avant ce match, tour en chiffres sur ce choc.

Le PSG peut faire un grand pas vers la qualification dans les huit premiers de la phase de ligue de mardi soir avec un succès sur la pelouse de l’Estadio José Avalade contre le Sporting CP. Ce sera la première fois que les deux équipes s’affrontent en match officiel, alors qu’elles se sont déjà jouées à neuf reprises en matches amicaux. Le bilan est de six victoires, deux nuls et deux défaites, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Si les Parisiens souhaitent terminer dans les huit premiers, ils sont d’ores et déjà assurés de continuer lors de la phase à élimination directe. C’est la 14e qualification consécutive des Parisiens depuis 2012-2013, une performance réalisée seulement par le Bayern Munich, et le Real Madrid s’il poursuit son parcours dans la compétition.

Le PSG va atteindre une barre symbolique ce mardi soir

Ce mardi, le PSG jouera son 17e match officiel contre un club portugais. Il a affronté Benfica à huit reprises, le FC Porto quatre fois, Boavista et Braga deux fois chacun. Le bilan est de six victoires, cinq nuls et cinq défaites. Lors de cette phase de ligue, le PSG aime faire trembler les filets. Il a en effet marqué 19 buts en six rencontres, le total le plus élevé à égalité avec le Borussia Dortmund. Le Sporting CP va d’ailleurs devenir le 57e adversaire du PSG en Ligue des champions et le 230e toutes compétitions confondues. Les Parisiens joueront d’ailleurs le 300e match européen de leur histoire, en incluant l’UEFA Super Cup et la Coupe Intertoto. (159 victoires, 64 nuls et 76 défaites). En Champions League, ce sera son 179e match (97 victoires, 31 nuls et 50 défaites).