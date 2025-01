Buts, série, Ruiz… Les chiffres clés avant PSG / Reims

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, quelques chiffres autour de cette confrontation.

Après son probant succès contre Manchester City en Ligue des champions mercredi soir (4-2), le PSG retrouve le Parc des Princes ce samedi soir avec la réception du Stade de Reims pour le compte de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Le club de la capitale est assez performant contre les clubs français. Comme le rapportent les Rouge & Bleu sur leur site internet, ils n’ont perdu qu’à une seule reprise lors de leurs 47 derniers matches de championnat, contre Toulouse le 12 mai dernier (1-3). Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale n’a perdu que deux matches officiels contre des clubs français. En 2025, le leader de Ligue 1 a remporté ses cinq premiers matches. Il n’a fait qu’une seule fois mieux, en 2016, avec onze succès pour débuter l’année.

100e match avec le PSG pour Ruiz ?

Invaincu depuis le début de la saison en championnat (18 rencontres), le PSG voit cette série entrer dans le top 4 de l’histoire du club, derrière 2015-2016 (27 matches), 1985-1986 (26 matches), 2018-2019 (20 matches). Le Parc des Princes, un stade dans lequel le PSG a marqué au moins un but en championnat lors de ses 25 derniers matches. La deuxième plus belle série dans l’histoire du club après les 35 matches de 2013 à 2014. Annoncé possible titulaire ce soir, Fabian Ruiz pourrait jouer son 100e match avec le PSG contre les Rémois. Présent dans le groupe, Khvicha Kvaratskhelia pourrait devenir le 514e joueur à porter le maillot du PSG en match officiel.