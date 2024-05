BVB / PSG : Le cortège des supporters parisiens en suspens

A l’occasion de la demi-finale de Ligue des Champions entre le BVB et le PSG, c’est près de 4 000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement en Allemagne. Ces derniers garniront le parcage visiteurs du Signal Iduna Park, mais pourraient être privés de cortège en dehors.

Pour chacun de leurs déplacements européens, les supporters du PSG offrent des images impressionnantes aux locaux notamment au moment du cortège jusqu’au stade. Cependant, la hasard du calendrier a fait jouer cette demi-finale de C1 entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain un 1er mai. Ce jour férié l’est également en Allemagne, qui célèbre la fête du travail. En ce sens, les forces de l’ordre d’outre-Rhin sont on ne peut plus mobilisées en centre-ville pour les manifestations locales. C’est dans ce contexte et selon RMC Sport, que l’incertitude demeure autour des supporters du PSG quant à la possibilité d’assurer un cortège. Ce moment devenu presque traditionnel pour les fidèles Rouge & Bleu lors de déplacements européens, pourrait toutefois se tenir depuis la sortie du métro, jusqu’au Signal Iduna Park, soit une marche d’à peu près 10 minutes. Comme lors du match en phase de poules du 13 décembre dernier (1-1), des métros devraient spécialement être affrétés pour les supporters parisiens.

Beaucoup de supporters du PSG et du Borussia Dortmund réunis sur la place centrale de la ville à quelques heures du coup d’envoi ☀️🎶⚽️#BVBPSG pic.twitter.com/s17fFYLvjh — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 1, 2024