BVB / PSG – Les chiffres clés avant la demi-finale aller

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, quelques chiffres autour des confrontations entre les deux équipes.

Trois ans après, le PSG retrouve les demi-finales de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, les Parisiens retrouvent le Borussia Dortmund, quatre mois après leur dernière confrontation, lors de la phase de poules de la compétition européenne. Les deux équipes se sont affrontées à six reprises en matches officiels. Le bilan est légèrement favorable au PSG avec deux victoires, trois nuls et seulement une défaite. Contre le BVB, le PSG va participer à sa huitième demi-finale en Coupe d’Europe. Le bilan est de trois qualifications et quatre éliminations, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Double buteur contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a porté son nombre de buts en Ligue des champions avec le PSG à 42, douze de plus de son dauphin, Edinson Cavani (30).

Un 15e match en Allemagne du PSG

Ce mercredi soir, le PSG va disputer son 154e match de Ligue des champions. Son bilan est positif avec 82 victoires, 29 nuls et 42 défaites. Toutes compétitions européennes confondues, hors Coupe Intertoto, le club de la capitale a joué 265 rencontres (138 victoires, 59 nuls et 68 défaites). Les Parisiens ont affronté 28 fois une équipe allemande en Coupe d’Europe avec un Bayern Munich loin devant (13 fois). Le Borussia Dortmund (6 matches), Wolsfsburg (2 matches), le Bayer Leverkusen (2 matches), Schalke 04 (1 match) et le RB Leipzig (5 matches). Le bilan est de 15 victoires, 2 matches nuls et 11 défaites. Enfin, le PSG a joué quatorze matches en Allemagne pour un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites.