Le PSG se déplace ce mercredi (21h sur Canal +) pour la rencontre la plus importante de sa saison sur la pelouse du Borussia Dortmund. En effet, pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale sera au Signal Iduna Park, et pourra tout de même compter sur ses supporters.

Connu pour une ambiance enflammée les soirs de Ligue des Champions, le Sigal Iduna Park sera le théâtre de la plus grande représentation du Paris Saint-Germain sur la scène européenne cette saison. En effet, les hommes de Luis Enrique sont dans l’obligation de l’emporter afin d’avoir leur destin entre les mains et valider leur qualification en huitième de finale, qui plus est en tant que premier du groupe F. En plus du contexte qui devrait suffit à motiver les troupes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront compter sur leurs supporters qui feront le déplacement en nombre du côté de Dortmund. En effet, selon les informations de Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris, les fidèles du PSG seront 3 800 à faire le déplacement, dont 1 000 membres du Collectif Ultras Paris.

Ce déplacement en Allemagne est le deuxième plus important de la saison du Paris Saint-Germain, avec les 4 300 supporters qui se sont rendus à Milan, et avant les 1 200 qui ont garnis les travées de Saint-James Park.