Cela faisait longtemps. Javier Tebas qui tape sur le PSG ou Manchester City. On n’avait pas entendu parler le président de la Liga sur ce sujet des mois. Mais son interview pour le Daily Mail a relancé la machine à critique. “Les règles du Fair play financier ne sont pas les meilleures, mais je serais satisfait qu’elles soient simplement respectées et qu’il n’y ait pas de clubs qui les contournent de toutes parts, qu’il n’y ait pas de City ou de PSG.“

Dans cette interview, Javier Tebas s’en est également pris au Tribunal Arbitral du Sport. “Ces deux clubs (PSG et City) ont été plus ou moins punis. Dans le cas de City, c’était une sanction importante et c’est le TAS qui a levé l’interdiction. Donc, je ne sais pas si je m’inquiète plus de l’UEFA ou du TAS. […]Il y a beaucoup de problèmes avec le TAS, il y a des choses qui se passent lorsque des décisions sont prises qui doivent faire l’objet d’une enquête. La Ligue espagnole enquêtera. L’UEFA a fait un effort, ça va au TAS et ensuite rien ne se passe. […] Le TAS doit faire l’objet d’une enquête pour voir ce qu’il fait réellement.“